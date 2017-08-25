НАТО пильно стежитиме за навчаннями РФ та Білорусі "Захід-2017"

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс буде уважно спостерігати за військовими навчаннями Москви у Білорусі та на заході Росії "Захід-2017" наступного місяця.

Про це Столтенберг заявив під час свого візиту до Польщі, повідомляє Reuters.

"Ми будемо дуже уважно стежити за ходом цих навчань ("Захід-2017" - Ред.)", - сказав Столтенберг журналістам після зустрічі з польською прем'єркою Беатою Шидло.

"Всі країни мають право проводити навчання своїх збройних сил, але країни також повинні поважати зобов'язання щодо прозорості", - додав він.

Як відомо, російсько-білоруські навчання "Захід 2017" відбудуться 14-20 вересня цього року.

Посол Сполучених Штатів в Естонії Джеймс Мелвілл-молодший заявив, що в кожній балтійській країні буде розміщено по роті у період російських навчань "Захід".

Окрім того, під час навчань Білорусі і Росії "Захід-2017" США подвоять число винищувачів місії повітряної поліції НАТО в Литві.

Європейська правда