Макрон заявив, що Польща на шляху самоізоляції в Європі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Польща перебуває на шляху самоізоляції в Європі, а польські громадяни заслуговують кращого, ніж відмова уряду шукати компромісу щодо європейських правил найму праці з країн із низьким рівнем оплати.

Про це Макрон заявив під час своєї поїздки до Центральної Європи, в яку він відправився на підтримку своєї концепції оновленого ЄС, повідомляє Reuters.

Макрон сказав, що Варшава, де націоналістичний та євроскептичний уряд перебуває у владі з 2015 року, рухається у протилежному напрямку до Європи щодо численних питань та не зможе визначити шлях майбутнього Європи.

"Європа - це регіон, створений на основі цінностей, відносин з демократією та громадських свобод, з якими Польща сьогодні перебуває в конфлікті", - заявив Макрон.

Він назвав помилковою відмову Польщі змінити свою позицію щодо перегляду директиви блоку щодо працівників, яка, за словами французького лідера, призводить до "соціального демпінгу та недобросовісної конкуренції".

"Сьогодні Польща не визначає майбутнє Європи і не визначить Європу завтрашнього дня", - заявив Макрон на спільній прес-конференції з болгарським президентом Руменом Радевом у приморському курортному місті Варна.

Європейська правда