Будівництво метро на Виноградар коштуватиме 11 мільярдів

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П'ятниця, 25 серпня 2017, 14:53

Продовження Сирецько-Печерської лінії київського метрополітену від станції метро "Сирець" до району Виноградар коштуватиме 11,2 мільярда гривень.

Відповідна інформація опублікована на сайті Київської міської державної адміністрації.

Згідно з документом, загальна довжина нової гілки метро становитиме 7,39 км (1,3 км закритого прокладання і 6,09 відкритого) і вона включатиме 4 станції.

Загальна вартість будівельних робіт складе 11,187 млрд гривень (у поточних цінах станом на 1 березня 2017 року).

На першу чергу (2 станції метро) виділено 4,9 млрд гривень, на третю і четверту станції - 2,3 млрд гривень і 4 млрд гривень відповідно.

Терміни будівництва метро - майже 9 років (107,5 місяців), з них на відкриття перших двох станцій виділено 36 місяців, на третю - 32 місяці, на четверту - 39,5 місяців.

Як відомо, київська влада планує продовжити "червону" гілку метрополітена до Новобіличів.

Економічна правда

Теми: метро Київ бюджет
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