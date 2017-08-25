СБУ: Секрети про розробку ракет в України викрасти не могли

Відео про затримання шпигунів з КНДР, які намагалися викрасти секретну інформацію про розробку ракет, оприлюднене CNN, свідчить: такі секрети в України викрасти не могли.

Про це заявила речниця СБУ Олена Гітлянська, пише Радіо Свобода.

"Ми разом створювали цей ролик. ... Це відкрита інформація, був суд, рішення суду. Журналісти звернулися, ми знайшли архівне відео, яке в 2011 році вже стояло в нас на сайті. Ми просто передали архіви, які вже оприлюднювалися", - зазначила Гітлянська.

Вона додала, що СБУ передавала це відео кільком українським телеканалам, але використала його лише CNN.

Як відомо, телеканал CNN оприлюднив відеозапис проведеної в 2011 році українськими спецслужбами операції затримання двох громадян КНДР, які намагалися викрасти в Україні секретну інформацію щодо розробки ракет.

На записі видно, як двоє чоловіків, перебуваючи у гаражному приміщенні, фотографують документи (несправжні, як згодом заявили в СБУ), та їх заарештовують представники сил безпеки.

Раніше американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій, посилаючись на слова експерта по ракетам з Міжнародного інституту стратегічних досліджень США Майкла Ельмана відзначало, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлю на чорному ринку двигунів, можливо, з українського заводу "Південмаш".

У публікації згадується, відображений на відео випадок спроби отримання двома шпигунами КНДР інформації про ракетні технології.

На даний момент затримані шпигуни відбувають терміни у в'язниці в Житомирі.

Як повідомлялося, український завод "Південмаш", який колись випускав ці двигуни, заявив, що факти, викладені в публікації NYT, не відповідають дійсності.

Пізніше і сам експерт Майкл Ельман, на якого посилається The New York Times, сказав, що не говорив про причетність української влади до постачання ракетних двигунів в КНДР.