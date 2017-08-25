2 роки вироку Сенцову та Кольченку: Під посольством РФ у Києві провели акцію

Біля посольства РФ у Києві пройшла акція солiдарностi з політв'язнями Олегом Сенцовим та Олександром Кольченком, незаконно засудженими в Росії.

Організатори заходу - "Комітет солідарності" з кримськими заручниками - влаштував акцію під російською дипустановою до другої річниці винесення вироку українцям.

"25 серпня минає два роки від дня винесення вироку кінорежисеру, письменнику, активісту Олегу Сенцову та активісту Олександру Кольченку. ... Цього ж дня виповнюється 49 років від дня "демонстрації сімох", яка була проведена 25 серпня 1968 року на Червоній площі у Москві", - зазначають організатори акції солідарності.

"Тоді семеро дисидентів вийшли на площу на знак протесту проти окупації Чехословаччини військами Варшавського пакту. Внаслідок демонстраціїї її учасникам та учасницям були присуджені різні терміни ув'язнення та примусового "лікування" у психлікарні. Події розділяє 47 років, однак поєднує цинізм, свавілля та жорстокість влади, відсутність справжнього правосуддя. Але водночас – і бажання відстоювати справедливість, боротьба "за вашу і нашу свободу", солідарність", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 25 серпня 2015 року Північно-кавказький окружний військовий суд засудив Олега Сенцова до 20 років, а Олександра Кольченка до 10 років позбавлення волі у колонії суворого режиму за сфабрикованим обвинуваченням у "тероризмі".

Українська правда