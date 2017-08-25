Польща відповіла Макрону на заяву про міжнародну ізоляцію

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П'ятниця, 25 серпня 2017, 16:24

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща не перебуває на шляху міжнародної ізоляції, та звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона в тому, що він не слідкує за подіями у Центральній Європі.

Про це Ващиковський заявив у відповідь на слова Макрона про те, що Польща перебуває на шляху самоізоляції в Європі, повідомляє Reuters.

"Польща не є ізольованою", - заявив Ващиковський на спільній прес-конференції у Варшаві з його румунськими та турецькими колегами та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Ми сьогодні проводимо важливу зустріч, так що президент Макрон не уважно стежить за новинами, і не знає, що відбувається в цій частині Європи. Проте іноді таке трапляється", - заявив він.

Нагадаємо, під час своєї поїздки до Центральної Європи президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Польща перебуває на шляху самоізоляції в Європі.

Макрон сказав, що Варшава рухається у протилежному напрямку до Європи щодо численних питань та не зможе визначити шлях майбутнього Європи.

Європейська правда

Теми: Польща Франція
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