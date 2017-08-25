Порошенко отримав 172 тисячі від відчуження майна

891 перегляд
П'ятниця, 25 серпня 2017, 17:02

Президент Петро Порошенко у серпні отримав 172 тисячі гривень від відчуження рухомого майна.

Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Покупцем рухомого майна Порошенка став Ігор Мозоль. Громадянин із таким ім’ям ідентифікований на посаді директора з економічної безпеки публічного акціонерного товариства "Київоблгаз".

Як повідомляється на сайті вищезгаданого підприємства, Ігор Мозоль має великий досвід у правоохоронній діяльності, працював в управлінні боротьби з організованою злочинністю Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві й Київській області, а також очолював відділ протидії злочинам у бюджетній сфері управління захисту економіки у місті Києві департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Радіо Свобода зазначає, що Мозоль упродовж останніх місяців не вносив змін до декларації.

Крім того, у серпні президент Петро Порошенко задекларував 1 231 190 гривень відсотків за своїми депозитними рахунками у "Міжнародному інвестиційному банку". За даними Нацбанку, станом на січень 2017 року Порошенко є акціонером цієї фінансової установи, сукупно йому належать 60% цього банку.

Теми: Порошенко декларації
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко нагородив нацгвардійця, який надав допомогу родині Чибінєєва 25 серпня 2017, 16:07
Порошенко присвоїв Демчині звання генерал-лейтенанта 25 серпня 2017, 13:06
Президент присвоїв Аброськіну спеціальне звання генерала поліції 25 серпня 2017, 11:48
powered by lun.ua
Головні новини
Кобзон каже, що Янукович живе по сусідству з ним
Ринок може обійтися без облгазів Фірташа - "Нафтогаз"
Чибінєєв вважає, що його родичі постраждали випадково
Бойовики одразу порушили "шкільне перемир'я" – СЦКК
Усі новини
Життєлюб

"Люди старіють повільніше, якщо є причина радіти". Пані Ольга, яка танцює

Без турфірм

Поради трьох самостійних мандрівників американским континентом