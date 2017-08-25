Підозрюваного у вбивстві іноземця в Києві заарештували на 2 місяці

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П'ятниця, 25 серпня 2017, 17:07

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві іноземного громадянина на вул. Шота Руставелі у вигляді арешту терміном на 2 місяці.

Про це 25 серпня повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

Згідно з ухвалою суду, зловмисник перебуватиме під вартою до 22 жовтня, його дії кваліфіковані за ч. п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України - "умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб".

"Зважаючи на тяжкість злочину, у якому підозрюється 36-річний чоловік, обраний йому запобіжний захід є безальтернативним", - зазначила Максимець.

Як відомо, підозрюваного затримали в ніч на 24 серпня під час спроби втекти з місця вчинення злочину на автомобілі. Його причетність до вбивства підтверджується показами свідків та записами з камер відеоспостереження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва невідомі розстріляли чоловіка і зникли на автомобілі.

Українська правда

Теми: Київ прокуратура
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