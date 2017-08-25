Глава ЦРУ взяв під особистий контроль розслідування зв'язків Трампа з РФ

Директор ЦРУ Майкл Помпео віддав розпорядження одному із підрозділів управління, яке тісно пов'язане з розслідуванням можливих зв'язків між Росією та кампанією Трампа, звітувати безпосередньо йому.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на колишніх й теперішніх американських чиновників.

За словами джерел, таке розпорядження викликало занепокоєння серед верхніх чинів ЦРУ через можливий конфлікт інтересів.

Повідомляється, що представники Центру контррозвідувальних операцій ЦРУ пильно спостерігали за Помпео, який неодноразово применшував значення втручання Росії у вибори 2016 року та демонстрував готовність брати участь у політичних сутичках на стороні президента Трампа.

Американські чиновники не пригадують, щоб в історії агентства директор ЦРУ стикався з подібним конфліктом.

The Washington Post відзначає, що хоча Помпео і не перешкоджав розслідуванню щодо втручання РФ у вибори, однак кілька американських чиновників занепокоєні тим, як би вчинив Помпео, якби ЦРУ виявило нову інформацію, яка потенційно могла б завдати шкоди Трампу, і тоді йому довелося б вибирати, кого захищати: агентство чи президента.

Повідомляється, що Помпео пояснив своє рішення необхідністю запобігти витокам та захистити секретну інформацію.

Європейська правда