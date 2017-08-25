Проект бюджету на наступний рік представлять 15 вересня - Кубів

Проект державного бюджету на 2018 рік буде представлено 15 вересня, на даний момент міністерства вже погодили його баланс.

Про це заявив віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів журналістам у п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"На даний момент бюджет відповідно з міністерствами погоджено в структурі балансу, і, відповідно, проведено спільну нараду президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради і представників фракцій для того, щоб ми представили бюджет вчасно 15 вересня 2018 року", - сказав віце-прем'єр.

За словами Кубіва, в рамках бюджету планується обрати 10 пріоритетів, серед яких є проведення реформ, однак детально говорити про пріоритети проекту держбюджету можна буде після його узгодження.