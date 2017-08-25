Під Бахмутом розбили пам'ятник бійцям батальйону Кульчицького

У ніч на 25 серпня невідомі розбили пам'ятник бійцям батальйону ім. генерала Кульчицького, які загинули в ДТП на трасі між Бахмутом і Слов'янськом у Донецькій області в січні 2015 року.

Фото Олени Березуцької

Про це написала в Facebook мешканка міста Бахмут Олена Березуцька.

"Сьогодні вночі було спаплюжено пам'ятник воїнам батальйону ім.генерала Кульчицького, що знаходився на трасі під Бахмутом. Місто пам'ятає те жахливе ДТБ і загиблих молодих хлопців. Біль, нестримний біль, наче душу розтоптали", - зазначила вона.

5 січня 2015 року в Донецькій між Дебальцеве і Артемівському сталася ДТП, в результаті якої загинули 13 бійців Нацгвардії України. Військові їхали на ротацію в зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомлялося, пам'ятник воїнам АТО на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова в Києві у четвер вранці облили фарбою, а ввечері намагалися підірвати.

УНІАН