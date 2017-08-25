Лондон: біля Букінгемського палацу чоловік напав на поліцейських з мечем
Біля Букінгемського палацу в Лондоні чоловік напав на поліцейських з мечем і був заарештований.
Як повідомляє The Mirror, двоє поліцейських отримали невеликі травми.
За словами представника поліції, інші люди не постраждали.
#UK #London - Man armed with sword attacks police officer outside #BuckinghamPalace - https://t.co/dfjiogqv2S— Terror Events (@TerrorEvents) August 25, 2017
Один свідок повідомив, що нападник був з мечем. За словами інших свідків, це міг бути мачете.
Видання зазначає, що сама королева Єлизавета II перебуває в замку Бальморал, у своїй резиденції в Шотландії.
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