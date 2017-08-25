Лондон: біля Букінгемського палацу чоловік напав на поліцейських з мечем

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П'ятниця, 25 серпня 2017, 23:38

Біля Букінгемського палацу в Лондоні чоловік напав на поліцейських з мечем і був заарештований.

Як повідомляє The Mirror, двоє поліцейських отримали невеликі травми.

За словами представника поліції, інші люди не постраждали.

Один свідок повідомив, що нападник був з мечем. За словами інших свідків, це міг бути мачете.

Видання зазначає, що сама королева Єлизавета II перебуває в замку Бальморал, у своїй резиденції в Шотландії.

Теми: Велика Британія
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