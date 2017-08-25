На Закарпатті електричка загорілася під час руху

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П'ятниця, 25 серпня 2017, 23:58

У Хустському районі Закарпаття під час руху приміського потягу виникло загоряння в моторному відсіку.

 
Фото ДСНС

Як повідомляє управління ДСНС України в Закарпатській області, 25 серпня о 17:47 до Служби порятунку повідомили, що у Хустському районі, між населеними пунктами Стеблівка та Сокирниця виникла пожежа в приміському потязі Королево-Тересва.

Загорання, що виникло під час руху у моторному відсіку помітив машиніст. Він зупинив потяг та, відчепивши вагон-кабіну машиніста, разом з іншими працівниками організував евакуацію людей, які на той момент перебували у вагонах.

 

Також до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів залізничники організували гасіння пожежі за допомогою вогнегасників. 

Вогнеборці локалізували пожежу о 18:20 та повністю ліквідували її о 19:32.

Внаслідок події ніхто не постраждав, рух залізницею повністю відновлено.

Теми: Закарпаття
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