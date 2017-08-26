Прокуратура кваліфікувала атаку в Брюсселі як теракт

Прокуратура Бельгії назвала напад на солдатів в Брюсселі терактом.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що нападник двічі крикнув "Аллаху акбар" під час нападу.

Також в прокуратурі повідомили, що зловмисник був сомалійцем.

Раніше повідомлялося, що в центрі Брюсселя невідомий напав на двох солдатів з ножем. Пізніше нападник помер у лікарні. Солдати отримали легкі поранення.