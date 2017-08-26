На вихідних поліція Донбасу буде працювати в посиленому режимі

На Донбасі правоохоронці продовжують нести службу в посиленому режимі в зв'язку з масовими заходами, які проводяться в регіоні.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Донецькій області.

Поліція буде працювати у взаємодії з Національною гвардією, прикордонниками, військовою службою правопорядку. До охорони громадського порядку залучено близько 400 нарядів поліції, в тому числі, групи швидкого реагування, мобільні блокпости, автопатрулі. Всього на вихідних нести службу будуть 1500 поліцейських.

Крім того, на нічне чергування щодня заступають бійці спецпідрозділу КОРД, в місцях масового скупчення людей чергують кінологи. Також збільшено кількість особового складу на блокпостах.