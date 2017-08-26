Спецпрокурор Мюллер вивчить можливу роль Флінна в публікації листів Клінтон

Спецпрокурор міністерства юстиції США з розслідування втручання Росії в американські вибори вивчить, яку роль, можливо, зіграв колишній радник з нацбезпеки Майкл Флінн в публікації хакерами електронних листів Хілларі Клінтон.

Про це повідомляє Wall Street Journal, передає Reuters.

Відзначається, що пошук хакерів, які викрали електронні листи Клінтон, очолив республіканський активіст Пітер Сміт.

Представники Білого дому і офісу Мюллера поки не прокоментували дану інформацію.

Раніше Мюллер був призначений спеціальним прокурором, щоб визначити, чи існує змова між президентською кампанією Дональда Трампа і Москвою.

Флінн подав у відставку ввечері 13 лютого після того, як стало відомо, що міністерство юстиції США попередило адміністрацію Трампа в січні, що Флінн ввів в оману посадових осіб адміністрації щодо його комунікацій з російським послом, і що він є потенційно уразливий для шантажу з боку Росії.

Низка конгресменів від Демократичної партії США вимагали провести розслідування дій Майкла Флінна.

Також стало відомо, що демократи вимагали від радника Трампа з нацбезпеки пояснити "гонорари" з РФ.

Згодом у своїй декларації Флінн вказав, що отримував гонорари від російських компаній.