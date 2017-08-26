Димінський готовий співпрацювати зі слідством - адвокат

Львівський бізнесмен Петро Димінський, підозрюваний у скоєнні смертельного ДТП, готовий співпрацювати зі слідством.

Про це повідомив адвокат Димінського Микола Лисий, пишуть Українські Новини.

"Він готовий і буде співпрацювати зі слідством", - заявив адвокат.

Лисий додав, що "ніхто крім слідчого й прокурора не мають коментувати досудове розслідування".

Адвокат також повідомив, що відео з людиною у білому одязі за кермом автомобіля Mercedes-Benz нібито за 40 хвилин до ДТП зовсім не вказує на те, що керував автомобілем під час ДТП саме Димінський, оскільки машини різні, зокрема, габарити й диски.

Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Димінського.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

23 серпня Димінський не прибув на допит у поліцію. За словами Антона Геращенка, Димінському вручили одразу дві повістки на допит.

Разом з тим, адвокат Димінського стверджує, що той не отримував повісток.

Поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена Петра Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.