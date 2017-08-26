Трамп заборонив трансгендерам служити в армії

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким міністерству оборони США та міністерству внутрішньої безпеки США заборонено брати на службу в армію трансгендерів.

Текст документа оприлюднений на сайті Білого дому, пише DW.

Окрім того Пентагону та міністерству внутрішньої безпеки заборонено оплачувати процедури зі зміни статі трансгендерів.

"Фінансування дозволяється лише у тому разі, якщо такі процедури були розпочаті ще до набуття чинності закону", - йдеться у документі.

Заборона набуде чинності з 23 березня 2018 року.

Адміністрація Барака Обами скасувала заборону приймати на службу трансгендерів у 2016 році.

У документі зазначається, що тоді не було наведено доказів того, що скасування обмежень не перешкоджатиме ефективності військових, не порушить згуртованості й не зашкодить ресурсам збройних сил.