У Техасі через ураган оголошено режим стихійного лиха

У штаті Техас (США) через ураган "Харві" оголошено режим стихійного лиха.

Про це 26 серпня повідомили у департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України.

У відомстві повідомили контактні телефони консула громадянам, які потребуватимуть консультації чи допомоги відомства: +1(202) 765-4681; +1(202) 765-4681.

За даними CNN, через найпотужніший за останнє десятиліття ураган "Харві" понад 211 тис. людей опинилися без електрики.

Наразі ступінь потужності урагану прирівнюється до 3 категорії за 5-бальною шкалою, швидкість вітру досягає 201 км/г.

У зв'язку з ураганом "Харві" президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха у штаті Техас та закликав жителів проявляти максимальну обережність.

За даними ЗМІ, вздовж південного узбережжя Техасу потужний вітер ламав дерева та стовпи. За прогнозами експертів, ураган "Харві" буде дуже руйнівним та залишить території "непридатними протягом тижнів чи місяців".

#Harvey made landfall at 10 PM CDT as a category 4 hurricane near Rockport, Texas, with max winds of 130 mph and min pressure of 938 mb. pic.twitter.com/98y5wpKmBw