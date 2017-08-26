Путіну нагадали про відповідальність за мир в Україні

Саме на Москві лежить відповідальність за мир у низці регіонів світу, зокрема в Україні.

Про це в ефірі радіо Ватикану після візиту до РФ заявив держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін, пише DW.

Він наголосив, що Росія "несе велику відповідальність за розбудову миру", а українське питання має викликає "значну стурбованість" у Ватикану.

"Перш за все Святий Престол наполягає на вирішенні гуманітарних аспектів, починаючи з важливої ініціативи Папи для України … Однією з тем є звільнення ув'язнених", - заявив Паролін.

Також він підкреслив, що влада РФ має поставити інтереси миру над усіма іншими, і саме про це Паролін говорив на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка "пройшла конструктивно".