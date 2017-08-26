У Києві грабіжника банків засудили до 9 років

440 переглядів
Субота, 26 серпня 2017, 14:53

Оболонський райсуду м.Києва засудив уродженця Херсона за пограбування столичних банків до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це 26 серпня повідомили у столичному главку поліції.

Чоловіка засуджено за ч. 2 ст. 187 КК України "Розбій". Засуджений свою провину визнав. 

Інциденти трапилися у 2015 році в Оболонському районі Києва: протягом 6 місяців зловмисник скоїв два розбійні напади на фінансові установи на вулиці Автозаводській.

"Чоловік діяв за такою схемою: демонструючи гранату та пістолет, він погрожував застосуванням зброї, вимагав у працівників фінансових установ зібрати всі гроші та покласти в поліетиленовий пакет. Загалом розбійник вкрав понад 55 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні поліції.

Українська правда 

Теми: Київ банки поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Київенерго" заявляє про четвертий напад на свої центри 25 серпня 2017, 19:07
Підозрюваного у вбивстві іноземця в Києві заарештували на 2 місяці 25 серпня 2017, 17:07
Чибінєєв вважає, що його родичі постраждали випадково 25 серпня 2017, 15:57
powered by lun.ua
Головні новини
Спецпрокурор США хоче допитати керівників фірм, що працювали на Манафорта
Марчук: Росія блокуватиме рішення про місію ООН на Донбасі
Путіну нагадали про відповідальність за мир в Україні
У Техасі через ураган оголошено режим стихійного лиха
Усі новини

Де їсти, пити і розважатися у Херсоні

Історія

В’ячеслав Чорновіл – епоха боротьби за українську Державу