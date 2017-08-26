"Верховний суд" Криму відмовився скасувати арешт "диверсанта" Панова

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Субота, 26 серпня 2017, 16:18

"Верховний суд" Криму 24 серпня не задовольнив апеляційну скаргу захисту фігуранта "справи українських диверсантів" Євгена Панова на продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на сайт суду.

Скаргу розглядала колегія суддів під головуванням Мельник Тетяни Олександрівни.

1 серпня "Верховний суд" Криму продовжив термін утримання під вартою Панову до 10 жовтня 2017 року. Оскільки запобіжний захід для українця вже перевищує рік, то рішення про продовження арешту приймалося також у "Верховному суді" Криму.

Як відомо, 10 серпня 2016 року Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ у Криму виявили "групу диверсантів", при затриманні якої "в результаті вогневого контакту загинув співробітник ФСБ Росії".

За даними ФСБ, був затриманий один з їх організаторів - житель Запорізької області, співробітник Головного управління розвідки МО України Євген Панов. Він дав свідчення, які були показані в ефірі федеральних телеканалів. Разом з тим, родичі українця заявляють, що він дав свідчення під тортурами.

Теми: Крим політв'язні суд
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