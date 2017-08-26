У Марселі невідомий поранив ножем трьох перехожих

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Субота, 26 серпня 2017, 16:58

У Марселі чоловік з ножем напав на перехожих, постраждали три людини.

Про це повідомляє видання La Provence.

Три напади сталися вранці починаючи з 6.30 до 6.55. Відзначається, що постраждалі, в тому числі 55-річний чоловік, отримали легкі поранення.

Підозрюваного затримали. Ним виявився 35-річний мешканець Парижа, який раніше здійснював інші злочини, в тому числі крадіжки.

За даними видання, чоловіка доставили у психіатричну лікарню, з огляду на стан "емоційної неврівноваженості", повідомляє Le Figaro.

Зазначається, що під час нападу чоловік не вигукував ісламістських гасел. Правоохоронні органи виключили версію теракту в цьому інциденті.

Постраждалі від нападів вже виписані з лікарень.

Європейська правда

Теми: Франція
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