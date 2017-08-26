У центрі Івано-Франківська влаштували стрілянину: один поранений

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Субота, 26 серпня 2017, 17:45

В Івано-Франківську між компаніями молодих осіб в одному з закладів відпочинку сталася стрілянина, внаслідок якої один з них отримав поранення. 

Про це 26 серпня повідомили в управлінні поліції Івано-Франківської області. 

"Між компаніями молодих осіб виник конфлікт із застосуванням зброї, внаслідок чого був травмований місцевий мешканець. Хлопця з вогнепальним пораненням доставлено до лікарні", - повідомили у поліції. 

Правоохоронці встановили транспортні засоби та осіб, які ймовірно причетні до інциденту.

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Як повідомляє місцеве видання "Firtka", стрілянина сталася у центрі обласного центру поряд з Пасажем Гартенбергів після конфлікту та бійки  між двома компаніями, які відпочивали на літньому майданчику закладу.   

За даними правоохоронців, участь в інциденті брали близько 8 осіб. 

"За словами свідків, було автомобілів 6-7 ... Одну  з автівок  патрульні зупинили на вулиці Галицькій, у ній перебував поранений чоловік, якого відвезли до медзакладу. Згодом на вулиці Січових Стрільців поліцейські зупинили автомобіль "Ніссан", в якому виявили зброю", - пише видання. 

 
 

Українська правда

Теми: Івано-Франківськ поліція
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