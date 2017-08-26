У Москві мітингують за вільний інтернет, є затримані

Більше десяти людей затримано на мітингу на захист вільного інтернету в Москві.

Про це повідомив один із затриманих, член руху "Відкрита Росія" Микита Сафронов, передає "Інтерфакс".

"Нас всього 11 чоловік, нас зараз завозять на територію ВВС Красносільського району. Затримали всіх, хто в рамках мітингу "За вільний інтернет" стояв з плакатами на захист (журналіста "Нової газети") Алі Феруза, і заодно всіх, хто поруч перебував" , - сказав Сафронов.

За його словами, у ВВС вже перебувають дві дівчини, затримані на мітингу з ЛГБТ-символікою.

На акции «За свободный интернет» на проспекте Сахарова начались задержания pic.twitter.com/Kv1N2Tx8C1 — Открытая Россия (@openrussia_org) August 26, 2017

Погоджений з владою Москви мітинг "За вільний інтернет" проходить у Москві на проспекті Сахарова. За даними поліції, в акції беруть участь близько тисячі осіб.

Організаторами акції виступають ПАРНАС спільно з партією "Громадянська ініціатива", "Піратською партією", "Лібертаріанською партією", партією "Демократичний вибір", "Протестною Москвою" і громадськими організаціями "РосКомСвобода" і "Лівий блок".

Як повідомлялося, раніше мітинг "За вільний інтернет" відбувся в Москві 23 липня.

16 липня аналогічна акція пройшла у Санкт-Петербурзі.

Як відомо, 21 липня Держдума РФ прийняла закони про регулювання роботи месенджерів і про заборону засобів обходу блокування сайтів, які набудуть чинності 1 січня 2018 р. і 1 листопада 2017 р. відповідно.

Згідно з документами, адміністрація сервісів має встановлювати особу користувачів (по телефону) і обмежувати передачу повідомлень за процедурою, яку визначить уряд. Також документи передбачають блокування "анонімайзерів" і VPN, які не обмежують доступ до сторінок з реєстру заборонених сайтів "Роскомнадзора".

Виявляти такі анонімайзери будуть ФСБ Росії і поліція.

Також Держдума ухвалила закон про посилення контролю за продажем SIM-карт