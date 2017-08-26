У Москві мітингують за вільний інтернет, є затримані

855 переглядів
Субота, 26 серпня 2017, 18:35

Більше десяти людей затримано на мітингу на захист вільного інтернету в Москві.

Про це повідомив один із затриманих, член руху "Відкрита Росія" Микита Сафронов, передає "Інтерфакс".

"Нас всього 11 чоловік, нас зараз завозять на територію ВВС Красносільського району. Затримали всіх, хто в рамках мітингу "За вільний інтернет" стояв з плакатами на захист (журналіста "Нової газети") Алі Феруза, і заодно всіх, хто поруч перебував" , - сказав Сафронов.

За його словами, у ВВС вже перебувають дві дівчини, затримані на мітингу з ЛГБТ-символікою.

Погоджений з владою Москви мітинг "За вільний інтернет" проходить у Москві на проспекті Сахарова. За даними поліції, в акції беруть участь близько тисячі осіб.

Організаторами акції виступають ПАРНАС спільно з партією "Громадянська ініціатива", "Піратською партією", "Лібертаріанською партією", партією "Демократичний вибір", "Протестною Москвою" і громадськими організаціями "РосКомСвобода" і "Лівий блок".

Як повідомлялося, раніше мітинг "За вільний інтернет" відбувся в Москві 23 липня

16 липня аналогічна акція пройшла у Санкт-Петербурзі.

Як відомо, 21 липня Держдума РФ прийняла закони про регулювання роботи месенджерів і про заборону засобів обходу блокування сайтів, які набудуть чинності 1 січня 2018 р. і 1 листопада 2017 р. відповідно.

Згідно з документами, адміністрація сервісів має встановлювати особу користувачів (по телефону) і обмежувати передачу повідомлень за процедурою, яку визначить уряд. Також документи передбачають блокування "анонімайзерів" і VPN, які не обмежують доступ до сторінок з реєстру заборонених сайтів "Роскомнадзора".

Виявляти такі анонімайзери будуть ФСБ Росії і поліція.

Також Держдума ухвалила закон про посилення контролю за продажем SIM-карт

Теми: Росія акції інтернет
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Політв'язня Клиха перевели до якоїсь лікарні 26 серпня 2017, 16:41
Спецпрокурор США хоче допитати керівників фірм, що працювали на Манафорта 26 серпня 2017, 14:33
Марчук: Росія блокуватиме рішення про місію ООН на Донбасі 26 серпня 2017, 13:49
powered by lun.ua
Головні новини
ОБСЄ: У бойовиків з місць зберігання зброї "зникли" РСЗВ та гаубиці
Політв'язня Клиха перевели до якоїсь лікарні
Спецпрокурор США хоче допитати керівників фірм, що працювали на Манафорта
Марчук: Росія блокуватиме рішення про місію ООН на Донбасі
Усі новини
Від творців

Де купити стильну вишиванку

Історія

В’ячеслав Чорновіл – епоха боротьби за українську Державу