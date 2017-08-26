АТО: за день 8 обстрілів, без важкого озброєння

З опівночі суботи незаконні збройні формування 8 разів відкривали вогонь по силах АТО.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

Зазначається також, що від початку доби бойовики вздовж усієї лінії розмежування не застосовували міномети та інше важке озброєння.

Недовготривалі й поодинокі обстріли позицій сил АТО із використанням стрілецької зброї і гранатометів зафіксовані поблизу Водяного, Павлополя, Старогнатівки, Широкиного та Талаківки, що на Приморському напрямку.

Крім того, противник двічі застосовував зброю у районі Авдіївської промзони.

"Чітко дотримуючись мирних домовленостей і враховуючи, що обстріли укріплень сил АТО були не прицільними, мали відверто провокаційний характер, Збройні Сили України вогонь у відповідь не відкривали", - додали у штабі.