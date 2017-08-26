У Краснодарському краї автобус впав у море, водій заарештований

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Субота, 26 серпня 2017, 20:23

Темрюкський районний суд Краснодарського краю РФ заарештував на два місяці водія автобуса і індивідуального підприємця у справі про ДТП з автобусом на Кубані, в результаті якого загинули 18 робітників-вахтовиків.

Про це повідомили в суботу кореспондентові ТАРС у суді.

"(Водій автобуса Карапет) Мікаєлян і (індивідуальний підприємець Юрій) Вечерадзе взяті під варту на два місяці", - сказав представник суду, зазначивши, що вони обидва були присутні на обрання запобіжного заходу. За даними суду, вони пробудуть під вартою до 26 жовтня.

Вранці 25 серпня в Темрюкському районі Краснодарського краю автобус, який повертався з вахти і перевозив робітників підрядної організації і компанії ЗАТ "Таманьнефтегаз", впав у Чорне море. Загинули 18 осіб, 33 людини постраждали.

Підрядна організація займалася будівництвом пірсу, що належить ЗАТ "Таманьнефтегаз".

За фактом аварії СК РФ порушив кримінальну справу - за статтями "Порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів" і "Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки".

Як повідомив Ространснагляд, причиною ДТП стала несправність гальмівної системи автотранспортного засобу.

"За попередньою інформацією, перевезення було замовним і здійснювалося на закритій території "Таманьнефтегаз". Причиною події стала несправність гальмівної системи автотранспортного засобу. В ході додаткових консультацій Ространснагляду з прокуратурою Краснодарського краю буде прийнято рішення про порядок подальшої участі служби в розслідуванні даної події", - йдеться в повідомленні.

Теми: Росія ДТП
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