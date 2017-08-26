Саакашвілі: Грузія готує нову справу, щоб був привід для екстрадиції

Екс-глава Одеської ОДА, екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявляє, що грузинська влада готує йому нове звинувачення – підготовку держперевороту в Грузії, щоб по прибутті в Україну його арештували з метою екстрадиції.

"Грузинська влада у повній координації з баригами в Україні готують мені нове звинувачення - підготовку держперевороту в Грузії. Вони обіцяли Порошенку, що висунуть звинувачення до 10 вересня", - написав політик у Facebook у суботу ввечері.

За словами Саакашвілі, звинувачення у розтраті держкоштів, у вигляді закупівлі похоронних вінків і прийманню іноземних делегацій, які йому інкримінувалися раніше, згідно з українським КПК "не тягнуть на арешт з метою екстрадиції", а президенту Петрові Порошенку і ГПУ України за його дорученням потрібні юридичні підстави для затримки Саакашвілі після перетину кордону.

"Вони вже зрозуміли, що кордон я порушувати не збираюся, і підготовлений ними на швидку руку законопроект про кримінальну відповідальність за нелегальний перетин кордону до мене застосувати не вдасться", - вважає політик.

Він додав, що спроба державного перевороту - "чисто політична стаття, яка настільки сміховинна, що ні у кого не залишиться сумнівів у сфабрикованості усіх справ, але для бариг, мабуть, всі засоби підхожі".

Як відомо, 27 липня президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України.

Формальною підставою для припинення громадянства стало нібито приховування ним у 2015 році інформації про кримінальні справи проти нього у Грузії.

Раніше Саакашвілі заявив, що 10 вересня прибуде з Польщі на кордон України і через пункт пропуску "Краковець" (Львівська область) спробує в’їхати в Україну.

Однак українські прикордонники не збираються його впускати до країни, оскільки український паспорт Саакашвілі вже недійсний.

Українська правда