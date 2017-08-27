"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку в Брюсселі

81 перегляд
Неділя, 27 серпня 2017, 01:38

Терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІД) взяла на себе відповідальність за напад на солдатів в центрі Брюсселя, вчинений 25 серпня.

Про це в суботу, 26 серпня, заявило контрольоване ІД інформагентство "Амак", пише DW.com.

Атака в Брюсселі була здійснена "солдатом ІД", йдеться в повідомленні, і стала відповіддю на бойові дії, які міжнародна коаліція веде проти джихадистів.

У той же час угрупування не поширило відео, де зловмисник присягав би йому на вірність, як це зазвичай буває в подібних випадках. Раніше за фактом нападу в центрі Брюсселя прокуратура Бельгії завела справу, яка кваліфікувала інцидент як "спробу вбивства в терористичних цілях".

Як повідомлялося, в п'ятницю ввечері сомалієць напав на військових в центрі Брюсселя, поранивши двох з них. Нападник підбіг до військових зі спини, вдаривши одного з них ножем і викрикнув "Аллах акбар!". В результаті сутички злочинець був застрелений. Правоохоронці пізніше виявили у нього два примірники Корану і муляж вогнепальної зброї.

Теми: тероризм Бельгія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Півмільйона людей вийшли на марш проти тероризму в Барселоні 27 серпня 2017, 00:44
Мер Венеції: поліція стрілятиме у кожного, хто кричатиме "Аллах Акбар" 25 серпня 2017, 11:41
ГПУ повідомила підозру Жириновському: купував бойовикам "Гіві" машини 23 серпня 2017, 11:18
powered by lun.ua
Головні новини
Волкер: Україна не готова до вступу в НАТО
Саакашвілі: Грузія готує нову справу, щоб був привід для екстрадиції
Щодо затриманих 10 серпня в Криму застосовували тортури – правозахисник
У Москві мітингують за вільний інтернет, є затримані
Усі новини
Історія

В’ячеслав Чорновіл – епоха боротьби за українську Державу

Музика

7 молодих гуртів незалежної України, які варто слухати