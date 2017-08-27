"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку в Брюсселі

Терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІД) взяла на себе відповідальність за напад на солдатів в центрі Брюсселя, вчинений 25 серпня.

Про це в суботу, 26 серпня, заявило контрольоване ІД інформагентство "Амак", пише DW.com.

Атака в Брюсселі була здійснена "солдатом ІД", йдеться в повідомленні, і стала відповіддю на бойові дії, які міжнародна коаліція веде проти джихадистів.

У той же час угрупування не поширило відео, де зловмисник присягав би йому на вірність, як це зазвичай буває в подібних випадках. Раніше за фактом нападу в центрі Брюсселя прокуратура Бельгії завела справу, яка кваліфікувала інцидент як "спробу вбивства в терористичних цілях".

Як повідомлялося, в п'ятницю ввечері сомалієць напав на військових в центрі Брюсселя, поранивши двох з них. Нападник підбіг до військових зі спини, вдаривши одного з них ножем і викрикнув "Аллах акбар!". В результаті сутички злочинець був застрелений. Правоохоронці пізніше виявили у нього два примірники Корану і муляж вогнепальної зброї.