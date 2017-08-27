Кім Чен Ин запросив "спеців" з ФСБ для навчання охоронців

Керівництво Північної Кореї найняло близько десяти відставних співробітників ФСБ як "військових радників" - для посилення охорони північнокорейського вождя Кім Чен Ина.

Про це з посиланням на японське видання повідомляє Радіо Свобода.

Російські фахівці раніше служили в спецпідрозділі з боротьби з тероризмом. У лютому цього року вони були запрошені на роботу в Пхеньян.

До завдань російських військовослужбовців входить навчання і тренування охоронців Кім Чен Ина. Зокрема, йдеться про завчасне виявлення підготовки терактів і про ефективне реагування у разі їх здійснення.

Джерела стверджують, що північнокорейська влада особливо зацікавлена в запобіганні замахам, що готуються із застосуванням новітніх технологій.

Так, наприклад, йдеться про можливе нанесення повітряного удару з дрону Gray Eagle ( "Сірий орел"). Цю зброю американські військові в Південній Кореї повинні отримати, як очікується, на початку 2018 року.