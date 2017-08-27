Волкер висловився проти відновлення ядерної програми України
Відмова від ядерної зброї була "хорошим рішенням" для української влади, навіть незважаючи на конфлікт на Донбасі.
Про це спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив в інтерв'ю телеканалу "Прямий", передає DW.com.
Волкер назвав рішення Києва в 1994 році відмовитися від ядерної зброї "хорошим" і "правильним".
"Не думаю, що ядерна зброя була для України чимось позитивним", - заявив він, додавши, що не бажав би, щоб Україна відновила свою ядерну програму.
Як повідомлялося, Волкер також вважає, що з точки зору безпеки України поки не готова вступити в НАТО, а Альянс не готовий її зараз прийняти, але наголосив на необхідності продовжувати реформу армії за стандартами НАТО.
Як відомо, у 1994 році Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У тому ж році між Україною, США, Росією та Великою Британією було підписано угоду, яка містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні.
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