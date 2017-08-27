У ДТП з сином Шуфрича першу допомогу надав син головного рабина України

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Неділя, 27 серпня 2017, 09:43

Першу допомогу чоловікові, якого збив на переході в центрі Києва син депутата Нестора Шуфрича, надав син головного рабина України Моше Асмана.

Про це повідомив сам Моше Реувен Асман на своїй сторінці в Facebook.

"Близько півгодини тому на перехресті поряд з нашою синагогою автомобіль марки "Бентлі" на великій швидкості збив людину. Наш син Мендель, перебуваючи в цей час поблизу, встиг вбігти в синагогу, взяти спеціальний ізраїльський медичний рюкзак першої допомоги, що був на охороні в синагозі і встиг надати необхідну термінову медичну допомогу, поки не приїхала швидка допомога", - розповів головний рабин України.

За його словами, синові допомогли навички, отримані за час служби в ізраїльській армії.

Прес-служба Нестора Шуфрича також підтвердила цю інформацію.

"Депутат висловлює подяку пану Менделю, який, перебуваючи поблизу, скористався взятим у синагозі ізраїльським медичним рюкзаком і надав потерпілому першу допомогу", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомлялося, у суботу ввечері син народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобілі Bentley на пішохідному переході скоїв наїзд на перехожого, постраждалий з численними травмами госпіталізований.

Українська правда

Теми: євреї ДТП Шуфрич
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