Порошенко: український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку
Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна наполегливо бореться за повернення Донецька.
Про це йдеться в його привітанні до Дня міста.
"Ми про вас пам'ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну. Переконаний, український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку!", - зазначив Порошенко.
Український Донецьк святкує сьогодні день народження. З днем міста, дорогі донеччани! pic.twitter.com/GDWXxYAh95— Петро Порошенко (@poroshenko) August 27, 2017
Ми про вас пам'ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну.— Петро Порошенко (@poroshenko) August 27, 2017
Переконаний, український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку!
Як повідомлялося, 24 серпня в центрі окупованого Донецька в автомобілі "Жигулі" голосно включили гімн України.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.