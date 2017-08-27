Порошенко: український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку

Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна наполегливо бореться за повернення Донецька.

Про це йдеться в його привітанні до Дня міста.

"Ми про вас пам'ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну. Переконаний, український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку!", - зазначив Порошенко.

Український Донецьк святкує сьогодні день народження. З днем міста, дорогі донеччани! pic.twitter.com/GDWXxYAh95 — Петро Порошенко (@poroshenko) August 27, 2017

Ми про вас пам'ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну.

Переконаний, український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку! — Петро Порошенко (@poroshenko) August 27, 2017

Як повідомлялося, 24 серпня в центрі окупованого Донецька в автомобілі "Жигулі" голосно включили гімн України.

Українська правда