У Харкові помер військовий, поранений 19 серпня
У суботу в Харкові військовослужбовець помер від поранень, які отримав 19 серпня в районі Кримського.
Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.
"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, жоден український військовий не загинув і не був поранений. В той же час, 26 серпня під час лікування у Харкові помер військовослужбовець від поранень, які він отримав 19 серпня в районі Кримського", - сказав він.
Мотузяник повідомив, що на Маріупольському напрямку минулої доби зафіксовано 21 збройну провокацію.
"Порівняно з позавчорашньою добою, інтенсивність обстрілів тут зросла вдвічі", - зазначив речник Міноборони з питань АТО.
На Донецькому напрямку відбулося 13 обстрілів, на Луганському – 1.
Важке озброєння бойовики не застосовували.
Українська правда
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