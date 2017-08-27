У Харкові помер військовий, поранений 19 серпня

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Неділя, 27 серпня 2017, 13:12

У суботу в Харкові військовослужбовець помер від поранень, які отримав 19 серпня в районі Кримського.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, жоден український військовий не загинув і не був поранений. В той же час, 26 серпня під час лікування у Харкові помер військовослужбовець від поранень, які він отримав 19 серпня в районі Кримського", - сказав він.

Мотузяник повідомив, що на Маріупольському напрямку минулої доби зафіксовано 21 збройну провокацію.

"Порівняно з позавчорашньою добою, інтенсивність обстрілів тут зросла вдвічі", - зазначив речник Міноборони з питань АТО.

На Донецькому напрямку відбулося 13 обстрілів, на Луганському – 1.

Важке озброєння бойовики не застосовували.

Українська правда

Теми: АТО
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