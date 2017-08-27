Кількість жертв терактів в Іспанії зросла до 16
У лікарні Барселони померла 51-річна громадянка Німеччини, яка отримала поранення під час теракту в столиці Каталонії.
Про це повідомляє El Pais.
Місцевий департамент охорони здоров'я повідомив, що жінка перебувала у критичному стані, коли потрапила до лікарні.
Таким чином, кількість жертв у Барселоні та курортному місті Камбрільс зросла до 16.
Що стосується кількості поранених, то в даний час у лікарнях знаходяться 24 людини: 20 постраждали від нападу у Барселоні та 4 – у Камбрільсі.
Нагадаємо, 21 серпня поліція Каталонії ліквідувала виконавця теракту у Барселоні під час спецоперації неподалік каталонської столиці.
Як відомо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих.
Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила.
В результаті двох терактів у Іспанії загинули 15 осіб, понад 130 отримали поранення.
Детальніше про останні іспанських терактах можна почитати в статті "Два теракти і вибух будинку: що відомо про хвилю" лоукост-терору "на іспанських курортах".
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