"Динамо" сказало, коли зіграє в Маріуполі

ФК "Динамо" Київ готове зіграти календарний матч 7-го туру УПЛ з ФК "Маріуполь" у Маріуполі після нормалізації оперативної обстановки на Маріупольському напрямку.

Про це йдеться в листі керівництва клубу до ФФУ, УПЛ та ФК "Маріуполь" від 26 серпня, який публікує в неділю сайт "Динамо".

"ФК "Динамо" Київ вкотре офіційно заявляє про готовність зіграти календарний матч 7-го туру УПЛ з ФК "Маріуполь" саме у місті Маріуполі. Це відбудеться відразу після нормалізації оперативної обстановки на Маріупольському (Приморському) напрямку та надання поточних оперативних листів від органів СБУ та ГУНП про вжиття ними усіх можливих заходів для забезпечення безпеки перебування та пересування гравців та персоналу ФК "Динамо" (Київ), забезпечення безпечного прибуття та перебування уболівальників клубу у місті Маріуполь", - йдеться в листі.

У футбольному клубі просять за умови виконання вищевказаних вимог призначити нову дату календарного матчу в Маріуполі.

В листі також зазначається, що, згідно рішення Комітету ФФУ, ФК "Маріуполь" як господар поля, а також місцеві органи влади зобов'язані на вимогу гостьової команди надати не пізніше, ніж за 3 доби до початку матчу, листи органів ГУНП та СБУ в області, якими гарантуються проведення усіх заходів забезпечення безпеки та оцінюється можливість проведення матчу, враховуючи поточну оперативну ситуацію у місті.

"На жаль, на наші неодноразові звернення до ФК "Маріуполь", зазначених листів ГУНП та СБУ ФК "Динамо" (Київ) станом на 20 год. 26.08.17 (менш ніж за добу до початку матчу) не отримав", - заявили в "Динамо".

Там також додали, що впродовж останніх днів на Маріупольському напрямку спостерігається різке загострення ситуації, зафіксовано чисельні випадки відкриття вогню бойовиками в бік української території.

Як відомо, віце-президент "Динамо" Андрій Мадзяновський раніше заявив, що "Динамо" не поїде на матч у Маріуполь, запланований на 27 серпня, і подасть до суду в разі зарахування технічної поразки.

Лідер бойовиків ОРДЛО Олександр Захарченко зробив заяву, що в день матчу 27 серпня будуть припинені усі обстріли в напрямку Маріуполя.

Також відомо, що до Маріуполя на цей матч приїде місія ОБСЄ для гарантій безпеки.

В СБУ заявили, що направили лист до Федерації футболу України із застереженнями щодо безпеки у Маріуполі для проведення матчу ФК "Маріуполь" - "Динамо".

"Якщо ФФУ вирішить провести матч у Маріуполі, СБУ вживе усіх заходів для забезпечення безпеки проведення футбольної гри", - відзначили в СБУ.

25 серпня футбольний клуб "Маріуполь" звернувся до ФК "Динамо" із закликом провести матч 7-то туру чемпіонату УПЛ в Маріуполі, згідно з регламентом Української Прем'єр-ліги.

Українська правда