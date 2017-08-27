У Криму презентували видання українською про політв'язня й блокування ЗМІ

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Неділя, 27 серпня 2017, 15:07

Український культурний центр в Криму 26 серпня презентував перший експериментальний випуск видання "Кримський Терен" українською та російською мовами.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на керівника центру Леоніда Кузьміна.

"Пропонована газета - це цеглинка в збереженні українського друкованого слова на півострові... Основне наше завдання - познайомити кримчан з альтернативною точкою зору... Кримчани, цей проект для нас, для миру, для злагоди на півострові", - йдеться у вступному слові.

У першому випуску опублікована інструкція для вступу до вищих навчальних закладів України, матеріал про блокування інтернет-ЗМІ в Криму, фрагменти останнього слова кримського політв'язня Володимира Балуха, також історичне дослідження Леоніда Кузьміна про українські землі в найдавнішу пору.

Українська правда

Теми: Крим ЗМІ
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