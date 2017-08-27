Українці здобули "бронзу" ЧС з веслування на байдарках і каное

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Неділя, 27 серпня 2017, 16:54

Українець Олег Кухарик став бронзовим призером Чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное на дистанції 500 м.

Про це 27 серпня повідомили у Національному Олімпійському комітеті.

Також на світовій першості українська каное-четвірка у складі Дениса Коваленко, Віталія Вергелеса, Дениса Камерилова та Едуарда Шеметило з часом 3.17,198  здобула бронзову медаль у гонці на 1000 м. 

Перше місце у цій гонці посіла команда з Німеччини (3.14,893), "срібло" взяла Польща  (3.16,798).

"Каноїсти вдруге поспіль піднялися на п'єдестал, у 2015  році в них було "срібло", для Кухарика це перша медаль світового рівня у змаганнях серед дорослих", - зазначили у НОК.

Олег Кухарик став бронзовим призером на ЧС-2017
Олег Кухарик став бронзовим призером на ЧС-2017
Каное-четвірка полтавчан здобула
Каное-четвірка  здобула "бронзу" на дистанції 1000 м на ЧС-2017.

Українська правда 

Теми: спорт
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