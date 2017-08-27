Німеччина перевірить дії берегової охорони Лівії щодо мігрантів

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Неділя, 27 серпня 2017, 17:10

Канцлер Німеччини Ангела Меркель обіцяє перевірити звинувачення в бік берегової охорони Лівії щодо перешкоджання порятунку біженців та мігрантів у Середземному морі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами Меркель, Берлін зацікавлений у цілковитому розслідуванні нещодавніх закидів щодо неналежного поводження представників лівійської берегової охорони з шукачами притулку.

Особливо це актуально з огляду на те, що ЄС фінансує та тренує, а також забезпечує всім необхідним у технічному плані лівійську берегову охорону, зазначила Меркель.

Раніше неурядові організації звинувачували лівійську берегову охорону в тому, що вона заважає проводити операції з порятунку біженців та мігрантів у акваторії Середземного моря.

Водночас в ЄС сподіваються на те, що представники берегової охорони Лівії поводяться згідно з нормами міжнародного права як із самими "біженцями та мігрантами", так і з "неурядовими організаціями", наголосила Меркель.

У разі виникнення сумнівів у діях лівійської влади, ці випадки перевірятимуться Німеччиною, запевнила Меркель.

Нагадаємо, дві гуманітарні групи - "Sea-Eye" та "Лікарі без кордонів" - призупинили операції із порятунку мігрантів у Середземному морі через погрози лівійської влади.

Більшість з 95 тисяч мігрантів, які прибули до Італії цього року, розпочали свою подорож Середземним морем саме з Лівії.

Європейська правда

Теми: Німеччина міграція
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