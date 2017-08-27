Freedom House проілюструвала звіт про загрози демократії картою України без Криму

Міжнародна правозахисна організація Freedom House проілюструвала звіт "Популісти та автократи: Подвійна загроза глобальній демократії" світовою мапою, на якій український Крим зображено у складі Росії.

Звіт з мапою розміщено на сайті Freedom House.

Територію України промарковано жовтим кольором, територію країни-агресора Росії та анексовано Криму - темно-синім, у поясненнях до мапи вказано, що Україна за рівнем свободи "частково вільна", Крим та РФ - "не вільні".

У звіті організації при цьому вказується, що Росія минулого року "втручалася у політичні процеси США та інших демократичних країн, збільшила свою військову підтримку диктатури Башара Асада у Сирії та посилила свою незаконну окупацію української території".

За оцінкою Freedom House, cвобода у анексованому Криму, як і в Росії обчислюється від 0 до 10 балів, що є найгіршим показником (максимальна кількість балів - 100).

Разом з тим нардеп від БПП Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook заявив, що Freedom House "не вперше потурає російським окупантам".

"Минулого року я помітив таку саму ганьбу на мапі в англійському соборі у Солсбері. Тоді цинізму додало розташування монітору з "російським" Кримом у 3 метрах від оригіналу Магна Карти - першого в Європі біллю про права. В соборі я написав скаргу, але хтось у Freedom House продовжує наполягати на тому що вони, на жаль, виправдовують це грубе порушення міжнародного права", - зазначив нардеп.

Українська правда