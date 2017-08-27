У горах Австрії та Італії загинули альпіністи, є травмовані

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Неділя, 27 серпня 2017, 18:16

П'ятеро альпіністів загинули і один зник без вісти в австрійських Альпах у федеральній землі Зальцбург.

Про це повідомляє австрійське агентство АРА.

Трагедія сталася у районі громади Кріммль, в урочищі Маннлькарсхарте. Голова аварійно-рятувальної служби повідомив, що п'ять альпіністів загинули на горі Габлер, на схід від Інсбрука.

Група налічувала шість альпіністів, одного із них досі шукають, до рятувальної операції залучили п’ять вертольотів.

Громадянство альпіністів поки невідоме, також поки немає інформації щодо обставин їхньої загибелі.

Окрім того під час сходження на льодовик в італійських Альпах загинули двоє італійських альпіністів, повідомляє La Republica.

Сім людей отримали травми, серед них 14-річний підліток, якого доставили до лікарні з важкими травмами.

Двоє загиблих входили до групи з 9 альпіністів, котрі разом здійснювали сходження на льодовик в парку Адемелло Брента поблизу Тренто на півночі Італії.

Повідомляється, що всі альпіністи були членами двох родин, які проживали поблизу Брешії. За попередньою інформацією, на висоті 3200 метрів двоє альпіністів зірвалися зі скелі, потягнувши всіх інших, хто був у зв’язці.

Європейська правда 

Теми: спорт Італія Австрія
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