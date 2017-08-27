Журналісти з'ясували, де живе Янукович. Адвокат нову адресу спростовує

Президент-утікач Віктор Янукович, живе у підмосковному селі Баковка на вул. Лісовій у будинку за понад 4 мільйони доларів.

Про це пише TabloID з посиланням на журналіста Валерія Калниша.

"Є варіант – Янукович живе за адресою вул. Лісова 25а. На жаль, гугл-карти не дають можливості розглянути докладно цей самий паркан і сторону, в якій він знаходиться", - написав він.

Будинок, де, ймовірно, живе президент-утікач

Підмосковне житло Януковича оцінюють в 260 мільйонів рублів, що приблизно становить 4,4 млн доларів.

Ймовірно, детальні фото навмисне не розмістили на мапі. Принаймні, раніше Йосип Кобзон, який і розповів про місце помешкання Януковича, натякав, що за помешканням Януковича наглядають спеціальні органи.

27 серпня в ефірі телеканалу "112 Україна" Віталій Сердюк заявив, що інформація про адресу проживання Януковича у с.Баковка не відповідає дійсності і є фейком.

"Адреса, яку вказують журналісти (у Баковці) не відповідає дійсності. Адреса, яка співпадає з його місцем проживання - це Ростов-на-Дону, вул. Єременка 81. Ця адреса підтверджена, туди багато разів їздили журналісти, надані (прокуратурі) усі документи", - заявив адвокат Януковича.

Як відомо, у березні 2017 року адвокат Януковича Віталій Сердюк стверджував, що екс-президент постійно проживає в Ростові-на-Дону за адресою вул. Єременка, 81В.

У свою чергу прокурор військової прокуратури Руслан Кравченко заявляв, що за цією адресою ніхто не проживає.

Українська правда