У Києві в парку влаштували стрілянину

У Києві в парку на вул.Гончара невідомий влаштував стрілянину з револьвера.

Про це повідомили у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.

"У парку на вулиці Гончара був затриманий чоловік, який влаштував стрілянину з револьвера "Флобер". Патруль поліції з підкріпленням прибули за кілька хвилин після виклику. Чоловіка затримано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

У поліції з приводу стрілянини повідомлень не надходило.