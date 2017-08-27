У Києві в парку влаштували стрілянину

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Неділя, 27 серпня 2017, 19:07

У Києві в парку на вул.Гончара невідомий влаштував стрілянину з револьвера.

Про це повідомили у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.

"У парку на вулиці Гончара був затриманий чоловік, який влаштував стрілянину з револьвера "Флобер". Патруль поліції з підкріпленням прибули за кілька хвилин після виклику. Чоловіка затримано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп'яніння. 

У поліції з приводу стрілянини повідомлень не  надходило.

 
 

Теми: Київ
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