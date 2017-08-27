Киян попередили про грозу та негоду

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Неділя, 27 серпня 2017, 21:08

У Києві в ніч на 28 серпня та вранці - гроза, вранці та вдень – пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомили у КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

В управлінні з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадали правила поводження у разі посилення вітру.

"Усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев. У разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті", - йдеться у повідомленні. 

Також громадянам радять уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

За прогнозами синоптиків, 28 серпня грози та пориви вітру 15-20 м/с очікуються у західних, північних та центральних областях. 

 

Українська правда

Теми: Київ погода
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