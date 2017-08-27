ОБСЄ: На Донбасі менше обстрілів і заборонена зброя

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Неділя, 27 серпня 2017, 21:58

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень "тиші" в Донецькій і Луганській областях і фіксує на території ОРДЛО поза місцями зберігання зброю, яка має бути відведеною.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ станом на 25 серпня, який оприлюднено на сайті місії. 

На Донеччині місія зафіксувала 70 вибухів. Близько 70% цих порушень було зафіксовано у період між 00:00 і 19:30 25 серпня, переважно в районі між Авдіївкою та підконтрольним "ДНР" м. Ясинувата. 

У Луганській області спостерігачі зафіксували 1 вибух і 3 постріли проти приблизно 70 вибухів, зафіксовані у попередню добу. 

Окрім того 25 серпня у непідконтрольних Україні районах місія зафіксувала 3 бронетранспортери (модифікації БТР) поблизу смт Слов’яносербськ, а 23 серпня БПЛА СММ виявив 6 броньованих машин (5 МТ-ЛБ і одну БРДМ-2) поблизу підконтрольного "ЛНР" с. Лобачеве. 

"25 серпня у підконтрольних "ДНР" районах за межами відповідних ліній відведення СММ знову констатувала наявність 6 самохідних гаубиць (2С1). Спостерігачі відзначили, що в цих районах і далі бракує 12 120-мм мінометів. СММ ОБСЄ відмовили у доступі до одного з постійних місць зберігання озброєння", - повідомили у місії.

У підконтрольних уряду районах місія констатувала відсутність 18 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм), з яких шести - вперше.

Також 25 серпня члени патруля Місії поблизу підконтрольної уряду Мар’їнки вперше бачили 25 протитанкових мін у полі на відстані приблизно 600 м від контрольованої ЗСУ сторони КПВВ. 

Українська правда 

Теми: ОБСЄ Донбас зброя
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