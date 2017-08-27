Марчук: Бойовики підпалюють поля, стріляючи освітлювальними ракетами

У зоні АТО бойовики стріляють освітлювальними ракетами, але не для освітлення, а прямою наводкою по полях і населених пунктах.

Про це заявив представник України у безпековій підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Євген Марчук.

"Температури на Донбасі зараз високі, сухостою там багато, не кажучи вже про поля дозрілих зернових. Коли вітер дує в наш бік, сепаратисти стріляють освітлювальними ракетами, але не вгору, в повітря для освітлення, а прямою наводкою по полях і населених пунктах", - заявив він.

"Вдень таку ракету майже не видно і пострілу майже не чути, і догоряє така ракета не у повітрі, а на землі, куди впала", - додав він.

Як відомо, у серпні у Бахмутському районі Донецької області пожежа майже повністю знищила с.Новокам'янка.