В Афганістані під час вибуху автомобіля загинули понад 10 осіб

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Понеділок, 28 серпня 2017, 00:36

У південній провінції Афганістану Гільменд вибухнув замінований автомобіль.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вибух стався на ринку в районі Нава в центрі провінції. Афганські війська в липні заявили, що повернули контроль над цим районом, проте останніми тижнями там ведуться запеклі бої між урядовими військами і талібами.

В результаті вибуху загинули 13 осіб, включаючи афганських військовослужбовців і мирних жителів. Ще 18 людей отримали поранення.

Теми: Афганістан вибух
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