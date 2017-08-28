В Іракському Курдистані відкрито почесне консульство України

206 переглядів
Понеділок, 28 серпня 2017, 05:15

Почесне консульство України відкрилося в іракському місті Ербіль, що вважається столицею Іракського Курдистану.

Про це повідомив глава департаменту закордонних справ регіонального уряду Курдистану Фалах Мустафа.

"Я тепло вітаю відкриття почесних консульств МЗС України та МЗС Шрі-Ланки в Ербілі, чекаю подальшого поліпшення наших відносин", - написав він на своїй сторінці в Twitter.

Ербіль - місто в Іраку, столиця Іракського Курдистану. Місто з населенням близько 1,5 млн. осіб, четвертий за величиною місто в Іраку після Багдада, Басри і Мосула.

Інтерфакс-Україна

Теми: Ірак
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ірак почав наступ на Таль-Афар, який утримує ІДІЛ 20 серпня 2017, 07:46
В Іраку вбито двох американських військових 14 серпня 2017, 03:58
У Мосулі в ході операцій проти ІДІЛ затримані 26 іноземців 23 липня 2017, 04:37
powered by lun.ua
Головні новини
Волкер: РФ намагається "заморозити" конфлікт на Донбасі
Волкер: США розглядають питання надання Україні летальної зброї
Найголовніше за вихідні
OVERTIME: Головне в економіці за вихідні
Усі новини
6 правил

Поради, які допоможуть правильно привітатися із чужим собакою

Історія

В’ячеслав Чорновіл – епоха боротьби за українську Державу