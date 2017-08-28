Прем'єр Пакистану: Стратегія США щодо Афганістану не спрацює

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Понеділок, 28 серпня 2017, 07:38

Прем'єр-міністр Пакистану Шахід Хаккан Аббасі вважає, що проголошена президентом Дональдом Трампом стратегія США щодо війни в Афганістані приречена на провал.

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg News, передає "Радіо Свобода".

"З першого дня ми дуже чітко говорили, що військова стратегія в Афганістані не спрацювала і не спрацює".

За його словами, має бути "політичне врегулювання".

Аббасі, який три тижні тому зайняв посаду після відсторонення Наваза Шаріфа, сказав, що Ісламабад підтримує боротьбу з терористами в сусідньому Афганістані, але не дозволить конфлікту поглинути Пакистан.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про нову стратегію щодо Афганістану. Зокрема, Штати направлять до Афганістану ще 4 тисячі військовослужбовців.

Теми: Афганістан США
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