СБУ виявила сховище з вибухівкою на Донеччині

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Понеділок, 28 серпня 2017, 10:23

Співробітники Служби безпеки знайшли у селищі Гранітне Донецької області схованку з вибухівкою та боєприпасами.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

"Схрон був облаштований у зруйнованій частині діючої селищної лікарні. Оперативники спецслужби виявили серед будівельного сміття замаскований ящик з двадцятьма кілограмами тротилу, майже сім тисяч набоїв калібру 7,62, сорок гранат ВОГ та одну протитанкову гранату", - йдеться у повідомленні.

 

За інформацією СБУ, зброя була призначена для диверсійної групи бойовиків ОРДО.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Українська правда

Теми: СБУ Донецька область АТО
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